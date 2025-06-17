ЕГЭ по русскому языку сдали более 15,1 тыс. татарстанцев

32 выпускника не смогли сдать экзамен

Фото: Максим Платонов

В Татарстане 15,1 тыс. человек сдали ЕГЭ по русскому языку. В прошлом году экзамен сдали 14,2 тыс. выпускников. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Пройти минимальный порог в 24 балла для сдачи экзамена не смогли 32 выпускника. 100 баллов по русскому языку получил 31 выпускник.

Средний балл составил 65,05 (в 2024 году — 67,31).

Выпускники, не преодолевшие минимальный порог по русскому языку, сдавшие ЕГЭ по математике, смогут пересдать экзамен по русскому языку в резервный день 23 июня.

9 июня в Татарстане опубликовали результаты ЕГЭ по химии, истории и литературе.

Дарья Сайфиева