Следком возбудил уголовное дело после атаки беспилотников в Елабужском районе

Фото: Максим Платонов

В результате атаки БПЛА на промышленную территорию в Елабужском районе сегодня погиб один человек, еще 13 получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт), сообщили в пресс-службе.

По информации следствия, украинский БПЛА атаковал объект промышленной инфраструктуры. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают точный тип беспилотника, обстоятельства произошедшего, а также полный объем причиненного ущерба.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

— В рамках расследования будут допрошены все свидетели, проведены необходимые экспертизы. Действиям всех причастных к совершению преступления будет дана правовая оценка, — сообщил представитель Следственного комитета.

Ранее глава района сообщил, что в настоящее время пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Рената Валеева