Леонов: Казань ждет аншлага на Суперкубке России, несмотря на требование Fan ID

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов уверен в аншлаге на стадионе «Ак Барс Арена» во время матча за Суперкубок России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА 12 июля, несмотря на обязательное наличие карты болельщика. Это заявление он сделал в интервью РИА «Новости».

РФС объявил о проведении матча в Казани в понедельник. Ранее карта болельщика не требовалась для посещения Суперкубка, однако теперь это обязательное условие.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Леонов подчеркнул, что опасений по поводу заполняемости трибун нет.

— Карта болельщика — современный инструмент, доказавший свою эффективность. Она повышает безопасность и удобство посещения матчей. Уверен, что Суперкубок, как важное событие, соберет полные трибуны, ведь интерес к нему традиционно высок, — сказал он.

Для облегчения процесса оформления карт болельщика Министерство спорта Татарстана планирует установить дополнительные выездные пункты МФЦ вблизи стадиона.

Рената Валеева