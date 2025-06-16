Казань примет финал Суперкубка России по футболу в 2025 году
Суперкубок России вернется в Казань спустя два года
Казань примет финал Суперкубка России, сообщили в РФС. Ранее в качестве претендентов также называли Нижний Новгород и Москву.
— Суперкубок России вернется в Казань спустя два года — «Казань Арена» уже принимала матч-открытие футбольного сезона в 2023 году. Стадион был открыт в 2013 году и принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, включая шесть игр турнира, а также три матча Кубка конфедераций 2017 года и финал Кубка России сезона 2015/2016, — сказано в сообщении РФС.
Напомним, что 12 июля за трофей поборются «Краснодар» и ЦСКА.
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