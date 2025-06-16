В Татарстане завершен прием заявок на народный конкурс «Күрше Фест»

В Татарстане завершился прием заявок на народный конкурс «Күрше Фест», инициированный раисом республики Рустамом Миннихановым. Как сообщили в пресс-службе Института развития городов, с 10 мая по 15 июня организационный комитет получил 585 заявок от жителей республики, представляющих самозанятых, некоммерческие организации, управляющие компании и малый бизнес.

География конкурса охватила все районы Татарстана, от крупных городов до небольших сельских поселений. Наибольшую активность проявили жители Набережных Челнов (109 заявок), Казани (92 заявки) и Альметьевского района (43 заявки).

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди предложенных идей — разнообразные варианты проведения дворовых праздников: концерты, мастер-классы, семейные квесты, образовательные лекции и спортивные мероприятия.

В настоящее время все заявки проходят экспертную оценку. Победители будут объявлены 1 июля и получат финансовую поддержку в размере до 200 тыс. рублей для самозанятых и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Рената Валеева