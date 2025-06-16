«Рубин» претендует на защитника «Крыльев Советов» Солдатенкова

Фото: Динар Фатыхов

Казанский футбольный клуб «Рубин» заинтересован в приобретении центрального защитника самарских «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова для усиления своей обороны. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, к 28-летнему игроку также проявляет интерес «Сочи». «Крылья Советов» могут рассмотреть возможность продажи Солдатенкова из-за его высокой зарплаты. Контракт защитника с самарским клубом действует до конца июня 2026 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Александр Солдатенков оценивается порталом Transfermarkt в 4 миллиона евро. Воспитанник футбольного клуба «Чертаново», за который он выступал до 2020 года, перешел в «Крылья Советов» в том же году. С 2024 года Солдатенков сыграл шесть матчей за сборную России.

Рената Валеева