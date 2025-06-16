В Госдуме пояснили идею Минстроя об увеличении платы за воду

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила в беседе с RT инициативу Минстроя об увеличении платы за воду для граждан, не установивших приборы учета.

— К 2012 году все помещения, в которых была техническая возможность поставить приборы учета, должны были быть этими приборами оборудованы. Точно так же, как и многоквартирные дома. Но, к сожалению, до сих пор порядка 30—40% квартир, в которых можно было поставить эти приборы учета, живут без них, — обозначила она.

Разворотнева напомнила, что Жилищный кодекс дает возможность оплачивать услуги либо по прибору учета, либо по нормативу. При действии норматива работает повышающий коэффициент.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

По словам Разворотневой, отсутствие счетчиков ухудшает точность расчетов. Кроме того, иногда в квартирах живет больше людей, чем прописано, что плохо для ресурсоснабжающих организаций.

Также она акцентировала внимание на несправедливом распределении затрат между жильцами.

— В квартире, в которой прописан один, а живут 20, фактически платят соседи... Стимулировать собственников пытаются за счет повышающего коэффициента, — объяснила зампред комитета.

При этом, по мнению парламентария, в данной ситуации «лучше бы сработали штрафы».

Сегодня стало известно, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило увеличить плату за потребление воды без установленных счетчиков. Согласно идее, коэффициент платы за потребление воды без счетчиков увеличится с 1,5 до 3. Это должно стимулировать владельцев недвижимости к установке необходимых устройств. В Москве подобная мера уже привела к росту оснащенности счетчиками с 80 до 90% за несколько лет.

Елизавета Пуншева