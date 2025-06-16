В Госдуме пояснили идею Минстроя об увеличении платы за воду
Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева объяснила в беседе с RT инициативу Минстроя об увеличении платы за воду для граждан, не установивших приборы учета.
— К 2012 году все помещения, в которых была техническая возможность поставить приборы учета, должны были быть этими приборами оборудованы. Точно так же, как и многоквартирные дома. Но, к сожалению, до сих пор порядка 30—40% квартир, в которых можно было поставить эти приборы учета, живут без них, — обозначила она.
Разворотнева напомнила, что Жилищный кодекс дает возможность оплачивать услуги либо по прибору учета, либо по нормативу. При действии норматива работает повышающий коэффициент.
По словам Разворотневой, отсутствие счетчиков ухудшает точность расчетов. Кроме того, иногда в квартирах живет больше людей, чем прописано, что плохо для ресурсоснабжающих организаций.
Также она акцентировала внимание на несправедливом распределении затрат между жильцами.
— В квартире, в которой прописан один, а живут 20, фактически платят соседи... Стимулировать собственников пытаются за счет повышающего коэффициента, — объяснила зампред комитета.
При этом, по мнению парламентария, в данной ситуации «лучше бы сработали штрафы».
Сегодня стало известно, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило увеличить плату за потребление воды без установленных счетчиков. Согласно идее, коэффициент платы за потребление воды без счетчиков увеличится с 1,5 до 3. Это должно стимулировать владельцев недвижимости к установке необходимых устройств. В Москве подобная мера уже привела к росту оснащенности счетчиками с 80 до 90% за несколько лет.
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