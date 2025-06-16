Минстрой планирует удвоить плату за воду без счетчиков

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило увеличить плату за потребление воды без установленных счетчиков. Проект соответствующего постановления был опубликован в СМИ. Изменения затронут правила предоставления коммунальных услуг и организации коммерческого учета воды.

Согласно предложению, коэффициент платы за потребление воды без счетчиков увеличится с 1,5 до 3. Это должно стимулировать владельцев недвижимости к установке необходимых устройств. В Москве подобная мера уже привела к росту оснащенности счетчиками с 80 до 90% за несколько лет.

По данным Минстроя, на конец 2024 года в России не оснащено приборами учета холодной воды около 7,5 млн квартир, горячей воды — 4,6 млн квартир. В индивидуальных домах ситуация следующая: 2,4 млн для холодной и 115 тыс. для горячей воды. Утечки и необоснованное потребление воды оцениваются в 23,2% от общего объема подачи.

