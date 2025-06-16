Семерым пострадавшим в Елабуге оказывают психологическую помощь после атаки БПЛА

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Глава Елабужского района Рустем Нуриев сообщил, что пострадавшие в результате вчерашней атаки беспилотника и их родственники получают необходимую психологическую поддержку от закрепленных специалистов. Семь человек остаются в больницах, сообщил он в своем телеграм-канале.

Напомним, обломки беспилотника упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе. В результате происшествия один рабочий погиб на месте, еще один скончался в больнице вечером. Родственникам погибших будет оказана всесторонняя помощь, заявил Нуриев.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал атаку на гражданских лиц кровавым и жестоким актом киевского режима. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт».

Рената Валеева