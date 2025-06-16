МВД опровергло разработку нового дизайна российского паспорта

Фото: Динар Фатыхов

Официальная представительница МВД Ирина Волк опровергла сообщения о разработке нового дизайна паспорта гражданина России. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о скором переходе на новый паспорт синего цвета, сопровождаемая видеороликом, демонстрирующим предполагаемый дизайн.

— Указанные сообщения не соответствуют действительности, — заявила Волк.

По ее словам, ни МВД России, ни другие федеральные органы исполнительной власти не разрабатывают новый вид паспорта и соответствующих законодательных инициатив не существует.

Волк подчеркнула, что, несмотря на отсутствие работы над новым дизайном, МВД продолжает совершенствовать форму и степень защиты действующего паспорта.

Госдума России приняла законопроект о создании многофункционального национального цифрового сервиса, который будет выполнять функции мессенджера и платформы для получения государственных и коммерческих услуг.

Рената Валеева