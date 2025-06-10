Госдума одобрила создание национального цифрового сервиса в России
Госдума России приняла законопроект о создании многофункционального национального цифрового сервиса, который будет выполнять функции мессенджера и платформы для получения государственных и коммерческих услуг. Закон был принят во втором и третьем чтениях, сообщает ТАСС.
Новый сервис станет основным инструментом для общения, позволяя пользователям переписываться и совершать телефонные звонки на русском языке и других языках народов России.
По словам председателя Комитета по информполитике Сергея Боярского, проект также включает важные поправки, касающиеся обработки персональных данных.
Оператором платформы станет российская компания, которая должна будет иметь исключительное право на ее владение. Сервис будет создан на отечественном программном обеспечении и должен будет ежедневно обслуживать более 500 тысяч пользователей.
Платформа обеспечит интеграцию с «Госуслугами» и ЕСИА, что позволит гражданам получать доступ к данным своих документов, паспорту или студенческому билету. Это упростит процесс подтверждения возраста, получения прав на льготы и регистрацию в отелях.
Кроме того, пользователи смогут подписывать документы с помощью электронной подписи, а приложение будет служить связующим звеном между учащимися и преподавателями. В Москве будут установлены особенности использования сервиса для местных ведомств на основании соглашения между мэром города и организацией, отвечающей за его работу.
Накануне глава Минцифры России Максут Шадаев заявил о скором запуске национального мессенджера, который не позволит использовать виртуальные и подменные номера для регистрации.
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