Госдума одобрила создание национального цифрового сервиса в России

Фото: Динар Фатыхов

Госдума России приняла законопроект о создании многофункционального национального цифрового сервиса, который будет выполнять функции мессенджера и платформы для получения государственных и коммерческих услуг. Закон был принят во втором и третьем чтениях, сообщает ТАСС.

Новый сервис станет основным инструментом для общения, позволяя пользователям переписываться и совершать телефонные звонки на русском языке и других языках народов России.

По словам председателя Комитета по информполитике Сергея Боярского, проект также включает важные поправки, касающиеся обработки персональных данных.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Оператором платформы станет российская компания, которая должна будет иметь исключительное право на ее владение. Сервис будет создан на отечественном программном обеспечении и должен будет ежедневно обслуживать более 500 тысяч пользователей.

Платформа обеспечит интеграцию с «Госуслугами» и ЕСИА, что позволит гражданам получать доступ к данным своих документов, паспорту или студенческому билету. Это упростит процесс подтверждения возраста, получения прав на льготы и регистрацию в отелях.

Кроме того, пользователи смогут подписывать документы с помощью электронной подписи, а приложение будет служить связующим звеном между учащимися и преподавателями. В Москве будут установлены особенности использования сервиса для местных ведомств на основании соглашения между мэром города и организацией, отвечающей за его работу.

Накануне глава Минцифры России Максут Шадаев заявил о скором запуске национального мессенджера, который не позволит использовать виртуальные и подменные номера для регистрации.



Анастасия Фартыгина