В Татарстане выявили многочисленные нарушения на полигонах ТБО
Татарская природоохранная межрайонная прокуратура совместно с Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора завершили проверку полигонов твердых бытовых отходов в Атнинском и Аксубаевском районах республики. В ходе проверки выявлен ряд серьезных нарушений, пишет пресс-служба прокуратуры.
Специалисты обнаружили размещение на полигонах отходов, не соответствующих разрешенному к захоронению типу, частичное отсутствие ограждений, отсутствие отсыпки грунтом отходов и специальных сетчатых ограждений для улавливания мелких фракций. Зафиксированы случаи несанкционированного размещения мусора за пределами отведенных площадок.
Кроме того, проверка выявила некорректное и неполное ведение журналов учета отходов, расхождение фактической деятельности с согласованной документацией, отсутствие плана действий при неблагоприятных погодных условиях и невыполнение мероприятий, предусмотренных проектной документацией.
В отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ.
Ранее Минэкологии Татарстана сообщило о завершении работ по устранению пяти несанкционированных свалок в Алексеевском районе.
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