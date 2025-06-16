В Татарстане выявили многочисленные нарушения на полигонах ТБО

Фото: Максим Платонов

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура совместно с Волжско-Камским межрегиональным управлением Росприроднадзора завершили проверку полигонов твердых бытовых отходов в Атнинском и Аксубаевском районах республики. В ходе проверки выявлен ряд серьезных нарушений, пишет пресс-служба прокуратуры.

Специалисты обнаружили размещение на полигонах отходов, не соответствующих разрешенному к захоронению типу, частичное отсутствие ограждений, отсутствие отсыпки грунтом отходов и специальных сетчатых ограждений для улавливания мелких фракций. Зафиксированы случаи несанкционированного размещения мусора за пределами отведенных площадок.

Кроме того, проверка выявила некорректное и неполное ведение журналов учета отходов, расхождение фактической деятельности с согласованной документацией, отсутствие плана действий при неблагоприятных погодных условиях и невыполнение мероприятий, предусмотренных проектной документацией.

В отношении должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по нескольким статьям КоАП РФ.

Ранее Минэкологии Татарстана сообщило о завершении работ по устранению пяти несанкционированных свалок в Алексеевском районе.

Рената Валеева