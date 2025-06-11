В Алексеевском районе Татарстана ликвидировали пять несанкционированных свалок

Минэкологии Татарстана сообщило о завершении работ по устранению пяти несанкционированных свалок в Алексеевском районе. Ранее инспекторы Волжско-Камского управления выявили нарушения на нескольких участках.

В ПГТ Алексеево были обнаружены две свалки на улице Мичурина и одна на улице Набережной, общая площадь их составила 40 квадратных метров. В селе Новоспасск нашли свалку строительных отходов и лома бетонных изделий площадью 200 квадратных метров. Еще одна свалка находилась в селе Большие Тиганы, ее площадь составила 50 квадратных метров.

Экологи направили предостережения в адрес исполкомов населенных пунктов. В результате проведенных работ все свалки были ликвидированы, а территории приведены в порядок и соответствуют санитарным нормам.

Накануне руководитель исполкома Альметьевского района Гюзель Хабутдинова на еженедельном совещании призвала к усилению борьбы с несанкционированными свалками.



Анастасия Фартыгина