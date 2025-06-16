Правительство выделит 20 млрд рублей на поддержку передовых промышленных инициатив

Правительство утвердило выделение 20 млрд рублей из резервного фонда на докапитализацию Фонда развития промышленности (ФРП) в 2025 году. Эти средства будут направлены на поддержку 50 проектов в приоритетных отраслях российской экономики, нацеленных на импортозамещение, модернизацию и расширение производства, пишет пресс-служба.

Финансирование позволит реализовать проекты по разработке и внедрению передовых технологий, а также выпуску новой высокотехнологичной продукции. Ожидается, что привлечение госинвестиций станет катализатором для притока частного капитала — планируется привлечь дополнительно около 5 млрд рублей. Кроме того, реализация проектов создаст более тысячи новых рабочих мест.

В фокусе поддержки окажутся отрасли, включенные в нацпроекты технологического лидерства: машиностроение, химическая промышленность, металлообработка, а также медицинская и биофармацевтическая промышленность.

Глава правительства Михаил Мишустин подчеркнул важность достижения запланированных результатов в рамках финансируемых проектов.

— Важно, чтобы финансируемые государством проекты достигали целей, поставленных президентом, в установленные сроки. Их результаты необходимы в том числе в смежных сферах, для вывода на рынок российской конкурентоспособной продукции, создания прорывных разработок, а также базы на будущее развитие, — рассказал Мишустин.

В 2025 году Татарстан вместе с Башкортостаном и Москвой получит дополнительное финансирование на развитие своих индустриальных парков и технопарков.

Рената Валеева