Несырьевой неэнергетический экспорт России превысил 19 трлн рублей за 10 лет

Несырьевой неэнергетический экспорт России за десятилетний период с момента основания Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) превысил отметку в 19 трлн рублей. Об этом заявила глава РЭЦ Вероника Никишина, пишет «Прайм».

— Объем несырьевого неэнергетического экспорта почти во все страны мира за это время (10 лет, — прим. ред.) с помощью нашей поддержки превысил 19 трлн рублей, — сообщила Никишина.

По ее словам, за эти годы РЭЦ оказал поддержку около 80 тыс. экспортеров, включая как крупные компании, так и предприятия малого и среднего бизнеса.

— Совокупно нашими мерами поддержки мы предоставили финансирование экспортерам почти на 3 триллиона рублей, — подчеркнула глава РЭЦ.

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, к 2030 году сектор малого и среднего предпринимательства (МСП) может стать драйвером роста в ключевых направлениях экономики, включая экспорт несырьевых товаров, технологическое развитие, туризм и креативные индустрии.

Рената Валеева