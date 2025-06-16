Выплаты по ДМС в Татарстане в I квартале 2025 года составили 689 млн рублей

Фото: Надира Хасанова

Выплаты по ДМС в Татарстане в I квартале 2025 года составили 689,2 млн рублей, следует из данных Банка России. По сравнению с январем — мартом 2024 года сумма увеличилась на 144 миллиона. Суммарный объем выплат по ДМС в Приволжском федеральном округе в начале 2025 года составил 3,47 млрд, а в общем по России — 50,48 миллиарда.

Татарстан по этому показателю оказался на втором месте, уступив Нижегородской области (692 млн). Замыкает тройку лидеров Башкортостан (625 млн). В конце списка среди регионов ПФО расположились Пензенская область (22,2 млн), Марий Эл (12,4 млн) и Мордовия (12 миллионов).

По итогам 2024 года суммарный объем выплат по ДМС в Татарстане составил 3,24 млрд рублей, что на 800 млн больше показателя в Нижегородской области. По ПФО в общем выплатили 13,32 млрд. Суммарно по России в прошлом году в рамках добровольного медицинского страхования выплатили 191,9 миллиарда.

Артем Гафаров