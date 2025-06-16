Суд рассматривает иск управляющей компании к Марии Кожевниковой о взыскании долга за ЖКХ

Мария Кожевникова, известная по роли в сериале «Универ» и бывшая депутат Госдумы, имеет долг около 700 тысяч рублей за услуги ЖКХ и парковку. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По информации канала, управляющая компания ЖК Level Barvikha Residence пытается через суд взыскать с актрисы задолженность за две квартиры, четыре машино-места и два склада. Долг за квартиры составляет 288 и 235 тысяч рублей соответственно. За каждое машино-место и склад Кожевникова должна по 30 и по 9 тысяч рублей. С учетом госпошлины общая сумма долга достигает почти 700 тысяч рублей.

Кожевникова сообщила телеграм-каналу, что ее юристы уже включились в судебное разбирательство.

