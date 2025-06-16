В Нижнекамске стартовала разработка проекта IT-парка

Фото: Максим Платонов

В Нижнекамске началась разработка IT-парка, о чем сообщила заместитель главы города Марина Камелина. Проект инициирован по поручению Рустама Минниханова и реализуется с помощью специалистов из IT-парка Казани и Министерства цифрового развития Татарстана.

Концепция парка включает два основных направления:

технопарк, где разместятся офисы для IT-компаний;

бизнес-инкубатор;

апарт-отель;

современный конференц-зал;

открытое общественное пространство — умный парк с технологичными спортивными тренажерами, зонами проката велосипедов и детскими площадками.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Камелина подчеркнула, что реализация проекта даст новый импульс развитию города и создаст дополнительные возможности для молодежи и IT-специалистов. Проект пока находится на стадии активного обсуждения.



Анастасия Фартыгина