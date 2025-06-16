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В Нижнекамске стартовала разработка проекта IT-парка

13:46, 16.06.2025
В Нижнекамске стартовала разработка проекта IT-парка
Фото: Максим Платонов

В Нижнекамске началась разработка IT-парка, о чем сообщила заместитель главы города Марина Камелина. Проект инициирован по поручению Рустама Минниханова и реализуется с помощью специалистов из IT-парка Казани и Министерства цифрового развития Татарстана.

Концепция парка включает два основных направления:

  • технопарк, где разместятся офисы для IT-компаний;
  • бизнес-инкубатор;
  • апарт-отель;
  • современный конференц-зал;
  • открытое общественное пространство — умный парк с технологичными спортивными тренажерами, зонами проката велосипедов и детскими площадками.
Максим Платонов / realnoevremya.ru

Камелина подчеркнула, что реализация проекта даст новый импульс развитию города и создаст дополнительные возможности для молодежи и IT-специалистов. Проект пока находится на стадии активного обсуждения.

Анастасия Фартыгина

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