В Нижнекамске стартовала разработка проекта IT-парка
В Нижнекамске началась разработка IT-парка, о чем сообщила заместитель главы города Марина Камелина. Проект инициирован по поручению Рустама Минниханова и реализуется с помощью специалистов из IT-парка Казани и Министерства цифрового развития Татарстана.
Концепция парка включает два основных направления:
- технопарк, где разместятся офисы для IT-компаний;
- бизнес-инкубатор;
- апарт-отель;
- современный конференц-зал;
- открытое общественное пространство — умный парк с технологичными спортивными тренажерами, зонами проката велосипедов и детскими площадками.
Камелина подчеркнула, что реализация проекта даст новый импульс развитию города и создаст дополнительные возможности для молодежи и IT-специалистов. Проект пока находится на стадии активного обсуждения.
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