В Казани открыли новый футбольный манеж на базе «Рубина»

Фото: Артем Дергунов

Сегодня в Авиастроительном районе Казани, на базе футбольного клуба «Рубин» состоялось открытие современного футбольного манежа. Новый спортивный объект получил имя тренера клуба эпохи Н.И. Сентябрёва.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов нанес первый символический удар по мячу и лично осмотрел спортивный комплекс. Об этом сообщает журналист «Реального времени» с места событий.

— Сегодня значимое событие для Татарстана. Это только начало большого проекта. Работа ведется при активной позиции президента «Рубина» Марата Адиповича, — отметил Минниханов.

Вместе с раисом Татарстана в церемонии открытия приняли участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов, мэр Казани Ильсур Метшин, председатель федерации футбола Татарстана Александр Гусев, а также по видео президент РФС Александр Дюков.

Манеж должен стать важным центром развития футбола в регионе и позволит спортсменам тренироваться в комфортных условиях вне зависимости от погодных условий.

Ранее «Реальное время» сообщало, что матч за Суперкубок России по футболу состоится в Казани.

Дмитрий Зайцев