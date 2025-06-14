Матч Суперкубка России по футболу состоится в Казани
В нем примут участие «Краснодар» и ЦСКА, игра запланирована на 12 июля
Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Казани. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По данным издания, в качестве конкурентов Казани выступали Самара и Нижний Новгород. Последний был фаворитом, однако в итоге выбор Российского футбольного союза пал на столицу Татарстана.
В матче примут участие «Краснодар» и ЦСКА. Игра запланирована на 12 июля.
О том, что Казань может принять у себя матч за Суперкубок России по футболу, стало известно 10 июня.
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