Матч Суперкубка России по футболу состоится в Казани

В нем примут участие «Краснодар» и ЦСКА, игра запланирована на 12 июля

Фото: Максим Платонов

Матч за Суперкубок России по футболу состоится в Казани. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По данным издания, в качестве конкурентов Казани выступали Самара и Нижний Новгород. Последний был фаворитом, однако в итоге выбор Российского футбольного союза пал на столицу Татарстана.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В матче примут участие «Краснодар» и ЦСКА. Игра запланирована на 12 июля.

О том, что Казань может принять у себя матч за Суперкубок России по футболу, стало известно 10 июня.

Галия Гарифуллина