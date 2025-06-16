Татарстанские прыгуны в воду готовятся к старту на чемпионате России

Мария Полякова, Никита Шлейхер, Александр Белевцев и Виктория Просекова выступят в индивидуальных видах программы и в синхронных прыжках

Фото: предоставлено СК «Синтез»

С 17 по 22 июня в Екатеринбурге пройдет чемпионат России по прыжкам в воду. В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов, в том числе четверо представителей СК СИНТЕЗ. Мария Полякова, Никита Шлейхер, Александр Белевцев и Виктория Просекова выступят как в индивидуальных видах программы, так и в синхронных прыжках. По итогам соревнований будет сформирован состав сборной России по прыжкам в воду для участия в чемпионате мира-2025.

Напомним, в прошлом сезоне самым успешным спортсменом на чемпионате России стал Никита Шлейхер, завоевавший три медали высшего достоинства.

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