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На 77-м году жизни скончался российский актер и сценарист Вячеслав Богачев

12:10, 16.06.2025
На 77-м году жизни скончался российский актер и сценарист Вячеслав Богачев
Фото: скриншот из фильма «Живая мишень»

На 78-м году жизни скончался советский и российский актер и сценарист Вячеслав Богачев. Об этом сообщает РИА «Новости».

  • По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне продолжительной болезни. Тело артиста было найдено в его квартире.

Вячеслав Богачев известен по ролям в фильмах «Пир во время чумы», «Васса», «Мать» и «Романовы: Венценосная семья». Он также написал сценарии к фильмам «Темные аллеи» и «Российские Багамы».

Анастасия Фартыгина

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