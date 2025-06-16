На 77-м году жизни скончался российский актер и сценарист Вячеслав Богачев

Фото: скриншот из фильма «Живая мишень»

На 78-м году жизни скончался советский и российский актер и сценарист Вячеслав Богачев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне продолжительной болезни. Тело артиста было найдено в его квартире.

Вячеслав Богачев известен по ролям в фильмах «Пир во время чумы», «Васса», «Мать» и «Романовы: Венценосная семья». Он также написал сценарии к фильмам «Темные аллеи» и «Российские Багамы».

Анастасия Фартыгина