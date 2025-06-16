Госдума одобрила штрафы до 20 тыс. рублей за несообщение в военкомат о переезде

Фото: Анастасия Фартыгина

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект, который предлагает ввести штрафы за несообщение в военкомат о переезде. Размер штрафа может достигать 20 тыс. рублей, сообщает ТАСС.

Глава комитета Павел Крашенинников подтвердил, что законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании 24 июня. Инициатива была внесена в феврале группой депутатов во главе с Андреем Картаполовым и уже прошла первое чтение в марте.

Согласно новому законопроекту, граждане обязаны сообщать о переезде на новое место пребывания в военкомат. Если это не сделать, штраф составит от 10 до 20 тыс. рублей, если переезд превышает три месяца и не подтвержден регистрацией. В текущей версии Кодекса России предусмотрены меньшие штрафы — от 1 до 5 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также предполагается, что новый закон будет наказывать за неявку в военкомат при переезде, независимо от сроков проживания на новом месте. Авторы инициативы планируют исключить старую норму о трехмесячном сроке для уведомления.



Напомним, что в Госдуме обсудили поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», которые могут дать призывным комиссиям право пересматривать ранее принятые решения, в том числе об отсрочке от призыва.



Анастасия Фартыгина