Зарплаты ассистентов врачей в России выросли до 63 тыс.рублей

Предлагаемые таким специалистам зарплаты за год увеличились на 23%

Фото: Динар Фатыхов

Зарплаты, предлагаемые на вакансиях ассистентов врачей, в России за год выросли на 23% и достигли 63 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные сервиса hh.ru.

В прошлом году на аналогичных вакансиях предлагали 51,3 тыс. рублей в месяц.

Также на 19% выросла предполагаемая оплата труда на вакансии врачей — до 99,4 тыс. рублей. Ветеринарным врачам предлагают в среднем 76 тыс. рублей в месяц.

Самыми востребованными профессиями стали врачи (1,3 активных резюме на вакансию), фармацевты-провизоры (1,6), а также медбратья и медсестры (2,4).

Ранее Росстат сообщал, что за 2024 год, медицинские организации в России столкнулись с наибольшей нехваткой врачей скорой помощи и парамедиков.

Дарья Сайфиева