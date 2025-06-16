Скончался глава косметической компании Estée Lauder Леонард Лаудер

Леонард Лаудер, руководитель известной косметической компании Estée Lauder, скончался на 93-м году жизни 14 июня. Об этом сообщила сама компания на своем официальном сайте.

— Для сотрудников Estée Lauder Леонард Лаудер был источником вдохновения. Для всей отрасли он был иконой и первопроходцем, заслужившим уважение во всем мире, — сообщил Стефан де ла Фавери, исполнительный директор компании.

Под его руководством компания запустила множество популярных брендов, таких как Aramis, Clinique и Lab Series. Лаудер активно участвовал в жизни компании до последних дней, способствуя приобретению таких марок, как Aveda, Bobbi Brown, Jo Malone London, La Mer и MAC.



Анастасия Фартыгина