Золото и серебро — теперь всегда под рукой: Банк ЗЕНИТ запустил онлайн-счета в драгметаллах

Банк ЗЕНИТ открыл своим клиентам новый горизонт для удобных инвестиций — теперь купить или продать золото и серебро можно онлайн, круглосуточно, без визита в офис. В интернет-банке и мобильном приложении ЗЕНИТ Онлайн стали доступны счета в драгоценных металлах — актуальный способ сохранить и приумножить капитал.

Счета в золоте и серебре открываются и обслуживаются бесплатно. Отсутствуют необходимость в оплате НДС, расходов на сертификацию, транспортировку, хранение или же риск утери или повреждения, свойственный наличным металлам. Клиентам доступны сделки от 1 грамма металла.

Моментальные сделки по покупке и продаже драгметаллов в ЗЕНИТ Онлайн доступны клиентам в режиме 24/7. В зависимости от суммы сделки предусмотрены льготные котировки.

Банк ЗЕНИТ стремится сделать инвестиции доступными каждому клиенту. Золото и серебро — это проверенные защитные активы, особенно актуальные в периоды экономической нестабильности. Поэтому такая инвестиция поможет не только сформировать подушку безопасности, но и станет стратегическим активом для достижения крупных финансовых целей семьи: от приобретения недвижимости до формирования наследия для будущих поколений.

Подробнее о металлических счетах можно узнать на сайте.

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