Новости экономики

17:30 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Золото и серебро — теперь всегда под рукой: Банк ЗЕНИТ запустил онлайн-счета в драгметаллах

10:40, 16.06.2025

Банк ЗЕНИТ открыл своим клиентам новый горизонт для удобных инвестиций — теперь купить или продать золото и серебро можно онлайн, круглосуточно, без визита в офис. В интернет-банке и мобильном приложении ЗЕНИТ Онлайн стали доступны счета в драгоценных металлах — актуальный способ сохранить и приумножить капитал.

Счета в золоте и серебре открываются и обслуживаются бесплатно. Отсутствуют необходимость в оплате НДС, расходов на сертификацию, транспортировку, хранение или же риск утери или повреждения, свойственный наличным металлам. Клиентам доступны сделки от 1 грамма металла.

Моментальные сделки по покупке и продаже драгметаллов в ЗЕНИТ Онлайн доступны клиентам в режиме 24/7. В зависимости от суммы сделки предусмотрены льготные котировки.

Банк ЗЕНИТ стремится сделать инвестиции доступными каждому клиенту. Золото и серебро — это проверенные защитные активы, особенно актуальные в периоды экономической нестабильности. Поэтому такая инвестиция поможет не только сформировать подушку безопасности, но и станет стратегическим активом для достижения крупных финансовых целей семьи: от приобретения недвижимости до формирования наследия для будущих поколений.

Подробнее о металлических счетах можно узнать на сайте.

Реклама. ПАО Банк ЗЕНИТ.

Справка

ОГРН 1027739056927

Юридический адрес (в соответствии с Учредительными документами) Российская Федерация, 117638, г. Москва, Одесская ул., д.2

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ЭкономикаБанки Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть642.8
  • Нижнекамскнефтехим80.65
  • Казаньоргсинтез75.7
  • КАМАЗ99.1
  • Нижнекамскшина40.35
  • Таттелеком0.606