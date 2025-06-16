Исполнение по нацпроектам в Татарстане составило 11,8 млрд рублей

Всего на реализацию 11 нацпроектов предусмотрено 44,6 млрд рублей

Фото: Роман Хасаев

За первые пять месяцев 2025 года в Татарстане исполнение по 11 национальным проектам составило 11,8 млрд рублей.

На нацпроект «Семья» на сегодняшний день было направлено 6,1 млрд рублей, на «Молодежь и дети» — 2,7 млрд рублей. На реализацию проекта «Продолжительная и активная жизнь» — 1,4 млрд рублей. Еще 1,1 млрд рублей направили на нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Также 252,9 млн рублей составило исполнение по национальному проекту «Кадры» и 120,9 млн рублей — по проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Всего в 2025 году на реализацию 11 национальных проектов в Татарстане предусмотрено 44,6 млрд рублей. Из них 19,9 млрд рублей составляют средства из бюджета республики.

В конце 2025 года в России могут утвердить новый нацпроект «Биоэкономика».

Дарья Сайфиева