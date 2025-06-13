Нацпроект «Биоэкономика» могут утвердить в конце 2025 года

Фото: Динар Фатыхов

Нацпроект «Биоэкономика» планируется утвердить в конце этого года, после принятия закона о бюджете на период 2026–2028 годов. Об этом «РИА Новости» рассказал первый вице-премьер России Денис Мантуров.

— На прошлой неделе президенту докладывалось о двух национальных проектах, которые были подготовлены к утверждению. Это национальный проект «Космос» и национальный проект «Биоэкономика», который в целом подготовлен, но формально будет утверждаться в конце года, после принятия закона о бюджете на период 2026–2028 годов, — сказал Мантуров.

По словам первого вице-премьера, биоэкономика применима для широкого перечня отраслей, например фармацевтики, сельского хозяйства, даже металлургии, микроэлектроники, оптоэлектроники.

Елизавета Пуншева