Объем новых торговых площадей у сетей FMCG в России достиг антирекорда

Фото: Максим Платонов

Объем новых торговых площадей у 200 крупнейших сетей товаров повседневного спроса (FMCG) в первом квартале 2025 года составил всего 218,7 тыс. кв. м. Это на 1,9 раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, и является минимальным показателем прироста за последние 15 лет, сообщают «Ведомости».

Снижение инвестиционной активности ретейлеров связано с замедлением потребительского спроса. «Рекордное инфляционное давление» также оказало значительное влияние на рынок.

По данным NTech, продажи продуктов питания в первом квартале 2025 года выросли всего на 2,1% по сравнению с прошлым годом. Это более чем в три раза ниже темпов роста за аналогичный период прошлого года и является минимальным показателем за последние семь кварталов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Инфляция в этот период составила 13,3% год к году, что дополнительно усугубило ситуацию для торговых сетей.

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Анастасия Фартыгина