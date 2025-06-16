Мотогонщик Николай Красников погиб в ночном ДТП на трассе Нижнекамск — Уфа

По данным республиканской ГАИ, предварительно легковушка столкнулась с двумя фурами.

Известный российский спортсмен Николай Красников, восьмикратный чемпион мира в личном зачете и двенадцатикратный чемпион мира в командном зачете по мотогонкам на льду, погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщил министр спорта Башкортостана Руслан Хабибов.

Позднее республиканская Госавтоинспекция опубликовала кадры с места происшествия. По предварительным данным, автомобиль «Лада Гранта» столкнулся с двумя грузовыми машинами — «Газель» и «Ситрак», двигавшимися во встречном направлении. ДТП произошло около трех часов ночи на 69-м километре автодороги Р240 (подъезд к трассе М-12 «Восток»).

Ранее «Реальное время» сообщало, что в больнице скончался второй пострадавший от атаки беспилотника в Елабужском районе.

Дмитрий Зайцев