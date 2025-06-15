Глава Елабужского района Нуриев рассказал о ситуации после попытки атаки БПЛА

Фото: Мария Зверева

В результате попытки атаки беспилотника (БПЛА) в Елабужском районе Татарстана произошла трагедия. Об этом сообщил глава района Рустем Нуриев в своем телеграм-канале.

По словам Нуриева, один человек погиб, более десяти получили ранения различной степени тяжести.

— Сегодня в Елабужском районе в результате попытки атаки БПЛА произошла трагедия — погиб один человек, более десятка пострадавших. Приношу искренние соболезнования семье погибшего! — написал он.

Глава района посетил пострадавших, госпитализированных в Елабужскую центральную районную больницу. Он заверил, что всем пострадавшим оказывается всесторонняя медицинская помощь, а их состояние находится под постоянным контролем медицинских работников. Муниципалитет обещает оказать пострадавшим необходимую поддержку и помощь.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал произошедшую атаку БПЛА на территорию региона.

Рената Валеева