Россия передала Украине 1200 тел погибших военных ВСУ

Россия передала Украине 1 200 тел погибших военнослужащих ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, заявил источник в российской переговорной группе ТАСС. Это уже второй подобный обмен за короткий срок — 14 июня Россия также передала 1 200 тел. При этом, по словам источника, украинская сторона до сих пор не передала ни одного тела погибших российских военных.

— Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей. Сегодня Украине переданы очередные 1 200 тел погибших солдат ВСУ, — цитирует ТАСС представителя российской переговорной группы.

Он подчеркнул, что ответного шага украинской стороны не последовало.

Напомним, что 14 июня Россия и Украина начали бессрочные санитарные обмены согласно стамбульским договоренностям, в рамках которых стороны также обмениваются ранеными.

Рената Валеева