Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержках казанских рейсов

Фото: Максим Платонов

Авиакомпания Nordwind Airlines сообщила о задержках нескольких рейсов, прибывающих в Международный аэропорт Казань. Временные ограничения на полеты в казанском аэропорту вынудили три самолета совершить посадку на запасных аэродромах, сообщили в телеграм-канале.

Рейсы N4-1488 (Бишкек — Казань) и N4-754 (Новокузнецк — Казань) приземлились в аэропорту Самары, а рейс N4-6507 (Москва — Казань) — в Нижнем Новгороде.

Ранее в Татарстане объявили режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для аэропортов Казани и Нижнекамска. В республике с 06.26 мск действует режим «Беспилотная опасность».



Рената Валеева