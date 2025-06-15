Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыты для полетов

Фото: Максим Платонов

В Казани и Нижнекамске ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Наряду с городами Татарстана аэропорт также закрыт в Ижевске.

— Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы, — сказано в сообщении.

Ранее в Татарстане объявили режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для аэропортов Казани и Нижнекамска. В республике с 06.26 мск действует режим «Беспилотная опасность».



Рената Валеева