Аэропорты Казани и Нижнекамска закрыты для полетов
В Казани и Нижнекамске ввели временные ограничения на полеты. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Наряду с городами Татарстана аэропорт также закрыт в Ижевске.
— Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы, — сказано в сообщении.
Ранее в Татарстане объявили режим «Угроза атаки беспилотных воздушных средств» для аэропортов Казани и Нижнекамска. В республике с 06.26 мск действует режим «Беспилотная опасность».
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