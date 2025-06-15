В аэропорту Казани изъяли крупную партию черешни у пассажира
В Международном аэропорту Казани таможенники изъяли у пассажира из Узбекистана 5,5 килограмма черешни. Нарушение было выявлено при досмотре багажа.
У ввозимых ягод не было фитосанитарного сертификата, который подтверждает их безопасность и соответствие санитарным нормам. Из-за этого продукция была признана запрещенной к ввозу и утилизирована согласно правилам.
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