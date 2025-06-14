«Росатом» будет во главе консорциума строительства первой АЭС в Казахстане

Фото: Максим Платонов

«Росатом» выбрали лидером консорциума для строительства первой атомной электростанции в Казахстане. Об этом сообщило Агентство республики по атомной энергии.

— Компания «Росатом» определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане, — сказано в заявлении.

На данный момент обсуждается вопрос привлечения экспортного финансирования за счет России. Как уточнил позже председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, единоличным собственником достроенной электростанции станет Казахстан.

Сооружение планируют возвести в поселке Улкен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. Ранее Министерство энергетики Казахстана объявило, что планирует завершить строительство АЭС к 2035 году с бюджетом в $11,2 млрд.

Напомним, в 1999 году при Назарбаеве был остановлен ядерный реактор БН-350, работавший в Мангистауской области с 1973 года. С тех пор неоднократно поднимался вопрос о строительстве новой АЭС. В декабре 2021 года в фильме «Казах. История золотого человека» Назарбаев заявил о планах построить АЭС. В прошлом году в Казахстане прошел референдум о возведении объекта.

Галия Гарифуллина