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«Росатом» будет во главе консорциума строительства первой АЭС в Казахстане

18:35, 14.06.2025
«Росатом» будет во главе консорциума строительства первой АЭС в Казахстане
Фото: Максим Платонов

«Росатом» выбрали лидером консорциума для строительства первой атомной электростанции в Казахстане. Об этом сообщило Агентство республики по атомной энергии.

— Компания «Росатом» определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане, — сказано в заявлении.

На данный момент обсуждается вопрос привлечения экспортного финансирования за счет России. Как уточнил позже председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, единоличным собственником достроенной электростанции станет Казахстан.

скриншот из видео «Флаг Республики Казахстан» с канала «Даурен Байгозин»

Сооружение планируют возвести в поселке Улкен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. Ранее Министерство энергетики Казахстана объявило, что планирует завершить строительство АЭС к 2035 году с бюджетом в $11,2 млрд.

Напомним, в 1999 году при Назарбаеве был остановлен ядерный реактор БН-350, работавший в Мангистауской области с 1973 года. С тех пор неоднократно поднимался вопрос о строительстве новой АЭС. В декабре 2021 года в фильме «Казах. История золотого человека» Назарбаев заявил о планах построить АЭС. В прошлом году в Казахстане прошел референдум о возведении объекта.

Галия Гарифуллина

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