Число погибших при крушении самолета в Индии увеличилось до 274
Число погибших в результате крушения самолета авиакомпании Air India в Ахмедабаде (Индия) увеличилось до 274. Такие данные приводит телеканал NDTV.
— Количество погибших в катастрофе самолета Air India в Ахмедабаде выросло до 274 человек, — передает он со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что речь идет только о тех, чьи тела были обнаружены и доставлены в морг больницы Ахмедабада, где идентифицируют останки жертв катастрофы.
По данным телеканала, среди жертв есть не только студенты-медики из общежития, на которое рухнул самолет, но и несколько прохожих, в том числе торговцы готовой едой и напитками.
Напомним, пассажирский самолет потерпел крушение 12 июня. На борту находилось 242 человека, выжил лишь один.
Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокое сожаление о трагедии и передал искренние соболезнования семьям, потерявшим близких.
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