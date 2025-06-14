Число погибших при крушении самолета в Индии увеличилось до 274

Фото: Динар Фатыхов

Число погибших в результате крушения самолета авиакомпании Air India в Ахмедабаде (Индия) увеличилось до 274. Такие данные приводит телеканал NDTV.

— Количество погибших в катастрофе самолета Air India в Ахмедабаде выросло до 274 человек, — передает он со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что речь идет только о тех, чьи тела были обнаружены и доставлены в морг больницы Ахмедабада, где идентифицируют останки жертв катастрофы.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По данным телеканала, среди жертв есть не только студенты-медики из общежития, на которое рухнул самолет, но и несколько прохожих, в том числе торговцы готовой едой и напитками.

Напомним, пассажирский самолет потерпел крушение 12 июня. На борту находилось 242 человека, выжил лишь один.



Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил глубокое сожаление о трагедии и передал искренние соболезнования семьям, потерявшим близких.

Галия Гарифуллина