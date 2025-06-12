Самолет с более чем 200 пассажирами на борту разбился у аэропорта Ахмедабада в Индии

Пассажирский самолет потерпел крушение у аэропорта Ахмедабада в Индии. По предварительным данным, на борту находились более 200 человек, сообщают индийские СМИ.

Самолет разбился в жилом районе. На кадрах с места происшествия виден густой дым, поднимающийся над обломками.

Информация о причинах катастрофы и возможных жертвах пока не подтверждена. Спасательные службы уже работают на месте происшествия, чтобы оценить ситуацию и оказать помощь.

Согласно информации местного портала News 18, самолет принадлежал компании Air India и следовал в Лондон. Полиция Индии подтвердила информацию о крушении самолета с 242 пассажирами на борту рядом с аэропортом Ахмедабада. По данным NDTV, среди пострадавших есть выжившие.

По предварительным данным, на борту рейса россиян не было, сообщили в генеральном консульстве России в Мумбаи.

Анастасия Фартыгина