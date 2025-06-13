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Происшествия

В результате крушения самолета в Индии выжил один человек — он находится в больнице

10:01, 13.06.2025
В результате крушения самолета в Индии выжил один человек — он находится в больнице
Фото: Динар Фатыхов

В результате крушения самолета Boeing 787 Dreamliner на западе Индии погиб 241 из 242 человек на борту. Информацию об этом подтвердила авиакомпания Air India.

— С сожалением сообщаем, что из 242 человек, находившихся на борту, 241 человек погиб. Единственный выживший находится на лечении в больнице, — говорится в заявлении авиаперевозчика.

Причины катастрофы пока не установлены, но поисковые и спасательные работы продолжаются. По мнению экспертов, катастрофа самолета могла быть вызвана столкновением с птицами, сообщает индийское телевидение.

Елизавета Пуншева

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Происшествия

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