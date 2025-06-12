Минниханов направил соболезнования индийскому руководству в связи с авиакатастрофой

Рустам Минниханов направил соболезнования индийскому руководству в связи с сегодняшним крушением пассажирского самолета авиакомпании Air India в штате Гуджарат. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

В своем обращении к премьер-министру Индии Нарендре Моди он выразил глубокое сожаление о трагедии и передал искренние соболезнования семьям, потерявшим близких.

— Мы разделяем вашу горечь и скорбим вместе с народом Индии, — сказал Минниханов.

Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и отметил важность солидарности в такие тяжелые времена.

Напомним, что пассажирский самолет потерпел крушение у аэропорта Ахмедабада в Индии. По предварительным данным, на борту находилось более 200 человек.

Анастасия Фартыгина