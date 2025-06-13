Бастрыкин поручил проверить действия мигрантов в подмосковной электричке

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту противоправных действий мигрантов в электричке в Подмосковье. Об этом сообщили в ведомстве ТАСС.

Председатель СК России поручил и. о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России организовать проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах.

По данным СК, в соцсетях распространяется информация о противоправных действиях группы мигрантов в электропоезде, следовавшем по маршруту Тула — Подольск. В районе станции Серпухов трое мужчин громко выражались, демонстративно нарушали общественный порядок, провоцировали конфликт с проводником и отказывались предъявлять билеты.

Кроме того, они не реагировали на законные требования сотрудников железнодорожной компании и оказывали давление на пассажиров, в том числе выражаясь в их адрес в грубой и вызывающей форме.