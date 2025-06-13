Нетаньяху планирует провести телефонный разговор с Путиным

Премьер-министр Израиля уже переговорил с рядом мировых лидеров

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует провести ряд телефонных разговоров с мировыми лидерами, включая президента России Владимира Путина, на фоне эскалации с Ираном. Об этом сообщила канцелярия премьера.

— Премьер-министр Биньямин Нетаньяху провел серию переговоров с мировыми лидерами, включая канцлера Германии, премьер-министра Индии и президента Франции. В ближайшее время он также планирует обсудить ситуацию с президентом США Дональдом Трампом, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании, — говорится в сообщении.

Российское МИД прокомментировало атаку Израиля на Иран. Ответственность за все последствия ударов, нанесенных Израилем по Ирану 13 июня, ляжет на израильское руководство, которое сделало сознательный выбор в пользу эскалации, заявили в ведомстве.



В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по нанесению авиаударов против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака началась около 03.00–03.15 по местному времени.



Елизавета Пуншева