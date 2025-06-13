МИД России прокомментировало атаку на Иран Израилем

Фото: Татьяна Демина

Ответственность за все последствия ударов, нанесенных Израилем по Ирану 13 июня, ляжет на израильское руководство, которое сделало сознательный выбор в пользу эскалации, заявили в МИД России.

— Очевидно, что в Западном Иерусалиме сделан сознательный выбор в пользу дальнейшей эскалации напряженности и взвинчивания ставок. Неоднократно предупреждали о пагубности военных авантюр, создающих угрозы стабильности и безопасности в регионе. Ответственность за все последствия этой провокации ляжет на израильское руководство, — говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

В ночь на 13 июня Израиль развернул широкомасштабную операцию по нанесению авиаударов против Ирана под кодовым названием «Ам кеЛави» (рус. «Народ как лев»), сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Атака началась около 03.00–03.15 по местному времени.



Елизавета Пуншева