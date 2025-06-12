Рекрутеры в Казани сообщают, что соискатели часто приукрашивают свои резюме

Фото: Динар Фатыхов

Рекрутеры из Казани сообщают, что соискатели все чаще вводят недостоверные данные в свои резюме, об этом свидетельствуют данные исследования SuperJob и Skillbox.

58% работодателей сталкивались с искажениями в указании профессиональных навыков, 44% — в описании обязанностей на предыдущих работах, а 39% отметили недостоверный опыт.

Каждый пятый рекрутер сталкивался с фальсификацией личных данных. Кроме того, 16% заметили, что кандидаты преувеличивают свои навыки работы со специализированным ПО, а 15% выявили ложные сведения об уровне владения иностранным языком.

В Skillbox подчеркивают, что практический опыт является критически важным для работодателей и кандидаты должны иметь реальные навыки, а не создавать иллюзию профессионализма.

Также в Казани 63% работодателей не видят ничего раздражающего в резюме соискателей, даже если в них есть ошибки или клише.



Анастасия Фартыгина