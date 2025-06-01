В Казани 63% работодателей не возражают против ошибок в резюме

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 63% работодателей не видят ничего раздражающего в резюме соискателей, даже если в них есть ошибки или клише. Это данные опроса, проведенного сервисом SuperJob, который на протяжении 25 лет помогает людям находить работу.

По результатам исследования, только 24% рекрутеров заявили, что их беспокоят шаблонные фразы в резюме. Чаще всего они недовольны такими выражениями, как «легкообучаемость», «коммуникабельность» и «стрессоустойчивость». Также некоторые работодатели не любят, когда соискатели предупреждают «не звонить».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лишь 5% менеджеров по подбору персонала обращают внимание на грамматические ошибки и оформление резюме. Им не нравятся неполные описания обязанностей и использование сокращений.

Напомним, что число предложений о стажировках в России выросло на 67%. В топ-3 офисных профессий по росту вакансий вошли банковские работники (почти втрое), инженеры (в 2,6 раза) и администраторы (в 1,5 раза).



Анастасия Фартыгина