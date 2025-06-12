Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал парного турнира в Хертогенбосе

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в полуфинал соревнований в Хертогенбосе в парном разряде. На турнире в Нидерландах россиянка выступает в паре с Элизе Мертенс из Бельгии.

В четьвертьфинале пара Кудерметовой оказалась сильнее Катажины Питер (Польша) и Нины Стоянович (Сербия). Встреча закончилась в двух партиях со счетом 6:4, 6:1.

В полуфинале турнира в Хертогенбосе Кудерметова и Мертенс сыграют с россиянкой Людмилой Самсоновой и Николь Меличар-Мартинес (США).

В одиночном разряде ранее уроженка Казани Вероника Кудерметова пробилась в третий круг.

Зульфат Шафигуллин