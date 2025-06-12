Червиченко: «Зачем «Зениту» Даку?»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил возможный трансфер Мирлинда Даку из «Рубина» в «Зенит». Эксперт удивлен интересу петербургского клуба к албанскому форварду при наличии трех нападающих в составе команды.



— Зачем «Зениту» Даку? Для команды это будет четвертый большой нападающий. Или у клуба есть уверенность, что с кем-то расстанутся. Скорее всего, с Соболевым. Но я не представляю, как можно вернуть хотя бы половину потраченных на него денег и кто готов платить ему половину зарплаты, — сказал Червиченко «Чемпионату».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На сегодняшний день в «Зените» на контракте имеются нападающие Матео Кассьерра, Лусиано Гонду и Александр Соболев.

Даку в минувшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) стал вторым в гонке лучших бомбардиров чемпионата, забив 15 голов. Подробности возможного трансфера албанского форварда из «Рубина» в «Зенит» читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин