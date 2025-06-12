Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи о блокировке Telegram в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о планах Кремля заблокировать или замедлить мессенджер Telegram.

В ответ на вопросы корреспондента издания Life, Песков заявил: «Мне не известно о наличии таких планов вообще ничего».

Ранее Антон Горелкин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, уточнил, что если Telegram будет соблюдать российское законодательство, то до блокировки дело не дойдет.

Ранее Сергей Боярский предложил создать собственный российский мессенджер. По мнению Боярского, ни WhatsApp*, ни Telegram нельзя считать доверенными мессенджерами. Он назвал эти платформы «плохими, вредными, вражескими».



Анастасия Фартыгина