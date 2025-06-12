Эксперт: возможная ошибка экипажа привела к крушению самолета в Индии

Фото: Максим Платонов

Причиной крушения самолета в Индии могла стать ошибка экипажа, сообщил RT экс-командир воздушного судна Александр Романов. Он проанализировал видео катастрофы и заметил, что после взлета шасси не были убраны.

— Если вместо того, чтобы убрать шасси, убрали закрылки, самолет теряет подъемную силу и начинает проседать, — объяснил он.

Также к аварии мог привести сильный порыв ветра. Романов отметил, что выжить в такой ситуации невозможно.

Председатель комиссии по гражданской авиации Олег Смирнов добавил, что аэропорт нарушил международные правила, так как на линии взлета и посадки не должно быть жилых домов. По его словам, катастрофу усугубила полная заправка самолета на 100 тонн керосина, что моментально привело к взрыву.

Напомним, что пассажирский самолет потерпел крушение у аэропорта Ахмедабада в Индии. По предварительным данным, на борту находились более 200 человек.

Анастасия Фартыгина