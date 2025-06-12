Рейс Казань — Санья задержали из-за тайфуна «Вутип»

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Рейс SU863 из Казани в Санью, который должен был вылететь 13 июня, задержан из-за тайфуна «Вутип». Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот».

Изменения в расписании коснулись не только этого рейса. С 12 по 16 июня задержаны еще 12 рейсов «Аэрофлота» из Москвы, Уфы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска. Также изменилось расписание двух рейсов авиакомпании «Россия», которые должны были состояться сегодня.

— Прибывшие в аэропорт пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании, — уточнили в «Аэрофлоте».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По информации метеорологов, тайфун «Вутип», что в переводе с китайского означает «бабочка», принесет ливневые дожди в южные и юго-восточные регионы Китая, включая Хайнань, Гуандун и Гуанси. Министерство водного хозяйства КНР объявило четвертый уровень реагирования из-за угрозы наводнений, начиная с 11 июня.

Накануне в аэропорту Казани задержали 26 рейсов из-за ограничений на полеты. В списке оказались рейсы из Дубая, Москвы, Нижнего Новгорода, Актау, Стамбула, Горно-Алтайска, Сочи, Санкт-Петербурга, Красноярска, Барнаула, Антальи и Саньи.



Анастасия Фартыгина